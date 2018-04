Vecinos participarán de la sesión del HCD que tratará proyecto de agrotóxicos

Desde el colectivo "Ciudadanos Autoconvocados Gchu" convocan a todos los vecinos para el próximo lunes 16 a las 19 horas en el Concejo Deliberante de Gualeguaychú, donde tendrá el lugar la sesión donde se debatirán los proyectos de Ordenanza presentados por el Ejecutivo Municipal para prohibir el uso del glifosato y regular la aplicación del resto de los agrotóxicos en el ejido municipal.



En un comunicado, expresan que "fue aprobado en Comisión Conjunta un dictamen de mayoría sobre la ordenanza que prohíbe el glifosato dentro del ejido de nuestra ciudad, dando traslado para ser tratado y aprobado en el Concejo Deliberante. Si no se produce ninguna sorpresa sería aprobada definitivamente este lunes 16 de abril a las 19 horas en el HCD".



Asimismo, Ciudadanos Autoconvocados Gchu manifiestan que "Lamentablemente el dictamen no fue aprobado por unanimidad en la Comisión Conjunta, que es integrada por todos los Concejales de nuestra ciudad que representan los distintos partidos políticos. Es lamentable que después del profundo debate llevado a cabo durante meses, donde se escucharon todas la voces, haya pseudos representantes de ciudadanos que no escuchen al pueblo y si a sus jefes políticos, productores agropecuarios en defensa de sus propios intereses".



El comunicado finaliza expresando que "Tenemos que, entre todos, desenmascarar a todos estos farsantes sean del partido que sean, lo debemos hacer pacíficamente haciéndonos presentes este lunes 16 a las 19 horas en el Concejo Deliberante".