Inauguraron un centro de salud en el departamento Tala

"La tarea preventiva de la atención primaria de la salud, que el doctor Ramón Carrillo impulsó en nuestro país, llegó para quedarse. Y los centros de salud tienen que estar en todo el territorio de la provincia", resaltó el gobernador Gustavo Bordet al inaugurar el nuevo edificio del Centro de Salud Dr. Natalio Bendersky en la junta de gobierno de Durazno, departamento Tala.



"Tenemos más de 330 centros de salud en toda la provincia en zonas alejadas y más distantes, más y menos pobladas, pero en cada lugar hay un centro de salud que previene, que trabaja con las mamás durante el tiempo de embarazo, y después con los chicos en la etapa de crecimiento, que realiza las campañas de vacunación y las consultas", dijo al inaugurar el nuevo edificio del Centro de Salud Dr. Natalio Bendersky en la junta de gobierno de Durazno, departamento Tala.



"Quería estar presente en la inauguración del centro de salud por varios motivos. Primero, porque en alguna etapa de mi vida me tocó ser ministro de Salud y sé que la importancia que tiene la atención primaria de la salud y un centro como este, que puede darle calidad en atención médica y sanitaria a los vecinos, no sólo de Durazno sino también de toda la zona de influencia", manifestó el gobernador en su discurso, ante la comunidad y las autoridades presentes.



A su vez, el mandatario planteó: "El edificio es el continente, y es necesario tener siempre un buen continente para que pueda albergar un buen contenido, y en ese contenido está lo más importante que el continente que son el personal médico, de enfermería, de servicio, y los agentes sanitarios, que le ponen el corazón y el cuerpo todos los días en el trabajo que realizan".



Otro motivo por el que quería estar, precisó el mandatario, "es porque es una buena oportunidad para tomar contacto con los vecinos de la localidad". Y además "porque estamos aquí para ver cómo nos ponemos de acuerdo en muchas cosas que siguen haciendo falta y podemos articularlas para ir lográndolas", ahondó.



"Quería compartir no solo la inauguración de este hermoso edificio sino también tener la oportunidad de conversar y ver distintas acciones que tenemos que emprender en conjunto desde el gobierno de la provincia, con las autoridades de la junta, y con los legisladores para poner entre todos un pedacito para lograr los objetivos que son los comunes, que son ni más ni menos que mejorar la calidad de vida de la gente", redondeó el gobernador.



Apuesta a mejorar la atención



La directora del centro de salud, Daniela Maldonado, dio la bienvenida al gobernador y destacó el trabajo que a diario se realiza en los centros de atención primaria. "Las personas que día a día trabajamos en salud pública apostamos a mejorar nuestra atención, a seguir caminando juntos, al trabajo en equipo, a generar reglas de salud que nos acerquen a una mejor atención en tiempo y forma", expresó.



Respecto a la inauguración de parte del nuevo edificio, Maldonado dijo que "es reconfortante contar con un edificio de estas características, que nos ayuden a llevar a cabo cada objetivo propuesto para mejorar nuestra calidad de vida".



Sobre el nuevo Centro de Salud



El nuevo efector sanitario, emplazado en un predio contiguo al establecimiento anterior, brinda respuesta a una demanda largamente anhelada por la comunidad: el proyecto inicial había sido presentado hace 10 años; y durante 2017 se pudo concretar el llamado a licitación, así como la ejecución de la obra. La construcción demandó una inversión de 2.323.344 pesos, financiándose íntegramente con fondos provinciales.



El nuevo establecimiento cuenta con una amplia sala de espera, consultorios de enfermería, odontología y médico con baño propio, así como un sector de almacenamiento donde funciona el área de farmacia, y dos baños para el público (uno de ellos diseñado para garantizar accesibilidad). El espacio fue habilitado por el Ministerio de Salud, por lo que todos los servicios están en pleno funcionamiento.



Además, durante el acto se hizo entrega de un compresor odontológico con una lámpara de hendidura, por un monto aproximado de 80.000 pesos. Ese equipamiento permitirá optimizar el funcionamiento del servicio y mejorar la calidad de vida de la gente.