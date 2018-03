Exponen la muestra "Entrelazadas" en la galería de la Vicegobernación

El jueves 15 de marzo se inaugura la segunda edición de la muestra "Entrelazadas" y será la primera entrega del año en la Galería de Exposiciones de la Vicegobernación. La muestra reúne diversas expresiones artísticas y entrelaza la mirada de ocho entrerrianas que fueron convocadas para esta ocasión, bajo la curaduría del Carlos Asiaín."Entrelazadas" es una muestra colectiva que reúne las pinturas y dibujos de las artistas Agueda Guarneri, Jorgelina Parkinson, Valentina Bolcatto, Valeria Ricciardi, Lilian Almada, Ekaterina Gelroth, Gloria Daneri y Ana María Garello.La inauguración, que contará con la presencia del vicegobernador Adán H. Bahl, se realizará el próximo jueves 15 de marzo a las 20 horas y es la primera propuesta de la Galería de la Vicegobernación de Entre Ríos para este 2018.La exposición se podrá apreciar durante los meses de marzo y abril. El ingreso es libre y gratuito.El reconocido artista Carlos Asiaín se sumó a la propuesta como curador de la muestra y expresó que su rol "es poner de manifiesto lo que uno sabe y lo que uno fue aprendiendo durante toda la vida. Se trata de dar cuenta y de saber cómo se van agrupar las distintas imágenes que cada artista presenta"."Entrelazadas es un término que alude a la relación, no sólo formal sino espiritual y antigua; sacrificada y valiente a la vez, de la mujer. Esta muestra reúne, en cuanto a artistas, a muchas que no han sido vistas ni reconocidas aún en una verdadera dimensión. Es un honor y una alegría muy grande ser parte de esta muestra como curador porque el grupo de mujeres que la compone mezcla la madurez y la juventud necesaria", dijo Asiaín.En este sentido, agregó "el mensaje que intenta dejar esta muestra es la idea que cada artista tiene del mundo. Y nos encontramos con que la idea que se tiene del mundo no es solamente como lo presenta el arte moderno y de vanguardia; sino que también hay un mundo en donde la belleza y el sentimiento con la apreciación de la naturaleza se encuentra presente"."Hace tiempo empezamos a poner en valor el pasillo este de ingreso a la casa de gobierno, el de la Cámara de Senadores y de la Vicegobernación. El objetivo es que no fuera sólo un lugar de paso, sino convertirlo en una oportunidad, que estas paredes pudieran ser espacios para mostrar y difundir el arte entrerriano", explicó Bahl. "Por este lugar circula gente todo el tiempo. Y es un espacio que se ha revalorizado con el aporte de nuestros artistas", destacó.