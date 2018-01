Este año, Victoria será sede del Congreso Internacional de Ufología

El evento, que se realizará en junio en Victoria, "va a ser un antecedente mundial porque vamos a intentar reunir a las comisiones oficiales de las Fuerzas Aéreas de Chile, Perú, Argentina y Uruguay", señaló Andrea Pérez Simondini, fundadora del Museo del Ovni de la ciudad de las siete colinas.



El Museo del Ovni cuenta con una importante infraestructura para vivenciar los trabajos de investigación, videos y fotografías, evidencias de los casos, piezas de caídas de ovnis, y la documentación oficial de las autoridades nacionales e internacionales han generado en su estudio.



"La municipalidad nos está acompañando en esto", agregó la experta. Y adelantó que están avanzadas las gestiones para poder traer al capitán Robert Salas.



Investigación OVNI



Una de las historias más interesantes ?con mayor legitimidad de fuentes? en la investigación OVNI de los últimos años es la expuesta por una serie de ex oficiales militares e investigadores sobre la supuesta participación en la desactivación de misiles nucleares de objetos voladores no identificados.



Durante 2010, el investigador Robert Hastings, el capitán Robert Salas, el coronel Charles Halt y otros más, dieron sus testimonios en una conferencia de prensa transmitida por CNN. Allí, investigadores y militares coincidieron en que existen varios casos en los que se han avistado OVNIs cerca de bases militares, incluyendo un incidente en 1967 en la base militar nuclear de Malmstrom, en Montana, en el que misiles de largo alcance resultaron desactivados al mismo tiempo que se observó un objeto volador no identificado, supo Diario Río Uruguay.



"Yo estaba de guardia cuando un objeto llegó y se introdujo a la base", dijo en esa oportunidad Salas. Agregando que "descubrimos que diez misiles estaban desactivados y algo similar ocurrió en otro sitio la semana siguiente". "Hay un interés particular en nuestros misiles por parte de estos objetos, de donde sea que vengan: personalmente creo que no son de este planeta", destacó el capitán.