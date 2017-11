Se realiza hoy la maratón de Gigared a beneficio de Once por Todos

La empresa Gigared realizará este sábado 25 de noviembre, la carrera "Paraná se Enciende - 8 kilómetros nocturnos" en el Parque Urquiza de Paraná a beneficio de la jornada solidaria de Once por Todos.



El evento, que también contará con un circuito participativo de 4 kilómetros, se desarrollará a partir de las 20hs y recorrerá la zona del Parque Urquiza y la Costanera, donde 500 participantes podrán disfrutar de una noche única en este maravilloso lugar de la ciudad de Paraná.



Iván Patrone, encargado de Marketing de Gigared, adelantó que será "una noche donde muchos paranaenses podrán disfrutar de la parte deportiva con los 8k y 4k y también de la parte solidaria ayudando con la colecta de Once por Todos". Además indicó que tras la carrera, "se podrá disfrutar en familia junto a Los Palmae, foodtrucks y muchas sorpresas. La idea es que no sólo sea una carrera, sino un evento familiar para disfrutar de una linda noche en el Parque Urquiza".



Sobre la propuesta de realizar la actividad en horario nocturno, Patrone indicó que "queríamos hacer algo distinto, entendemos que es la primera que se hace y el marco que brinda el Parque Urquiza es muy lindo, correr ahí es increíble".



Según se informó 500 corredores participarán del evento deportivo a beneficio.



La parte solidaria

Sobre la iniciativa de sumarse a la jornada solidaria Once por Todos, Patrone explicó que cuando los corredores vayan a retirar sus kits "tienen que llevar una donación de pañales o leche larga vida; y también puede colaborar cualquiera que quiera acercarse y sumarse a esta increíble campaña". Elonce.com