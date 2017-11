Unos 2000 chicos de 15 escuelas entrerrianas aprendieron a nadar en talleres

Cierre en Diamante

También canotaje

El gobierno entrerriano siguiendo con la línea política de lograr la integración e inclusión de todos los chicos implementó mediante talleres, natación en las escuelas públicas, convirtiéndose en una de las primeras provincias del país en hacerlo."Buscamos brindarle a los niños la posibilidad de conocer y desenvolverse en el medio acuático, a través del juego", dijo la directora de Ecucación Primaria del Consejo General de Educación, Rosana Castro.A través del programa este año casi 2000 chicos de 15 escuelas primarias, del segundo ciclo de las escuelas de jornada extendida y NINA desarrollaron el taller de natación. "Buscamos despertar en ellos el amor y pasión por el deporte y los momentos al aire libre", expresó Castro quien agregó que Entre Ríos es una de las primeras provincias en implementar natación en las escuelas públicas.Este proyecto tiene como objetivo brindar a los niños la oportunidad de vivenciar en un medio distinto, en el agua, experiencias motrices únicas, que favorezcan al desarrollo integro de todas sus capacidades, en un medio donde se ponen en juego todas las posibilidades de movimiento y donde el juego y el aprendizaje sientan las bases para los cimientos de próximos desafíos motrices.Castro expresó, que "nuestra provincia, cuenta con una vasta extensión de playas, a través de una imbricada red de ríos, lagos, lagunas y arroyos, sin embargo, una gran parte de nuestra población, que convive a diario con este medio no sabe nadar".Agregó, que "desde la Dirección presentamos proyectos innovadores de educación física para las escuelas, que vienen trabajando teniendo en cuenta nuevas experiencias de movimiento y la práctica de otras disciplinas deportivas, con el objetivo de poder despertar, en los niños y niñas, el amor y pasión por el deporte y los momentos al aire libre".La funcionaria precisó, que este programa comenzó de manera piloto en 2015, en la escuela Nina Nº 8 Pueyrredón de Paraná, y se fueron incorporando más instituciones con un trabajo coordinado con los clubes. Este año las escuelas que brindaron el taller de natación llegaron a 15 y "para el ciclo lectivo 2018, se está trabajando en coordinación con otros organismos como la Secretaría de Deportes, para lograr acuerdos con otras instituciones deportivas para coordinar el uso de los clubes, teniendo como premisa que más chicos puedan practicar el deporte y aprender a nadar".Las direcciones de Educación Primaria en forma coordinada con la de Educación Física, dependientes CGE, vienen trabajando desde 2014 en Proyectos Innovadores de Educación Física para las Escuelas, con el objetivo de brindar a los niños la posibilidad de conocer y desenvolverse en el medio acuático, disfrutando de sus posibilidades, a través del juego; para aportar a través de la Natación la construcción de su corporeidad facilitando una variabilidad de propuestas y estímulos motivadores; además del respeto del propio cuerpo y el del compañero.En este marco, se realizó la segunda muestra anual del taller de natación en el Circulo Náutico de Diamante. Las escuelas participantes del encuentro fueron la Escuela N°1 Independencia; Escuela N°2 Manuel Alberti; Escuela NINA N°30 La Concordia y Escuela Integral N°15 San Francisco Javier.De la jornada de cierre participaron la directora de Educación Primaria, Rosana Castro; el subdirector de Nivel Primario, Raúl Méndez; el director de Educación Física, Roque Chávez y la directora Departamental de Escuelas, María Ester Camarada, entre otros."Hemos tomado la iniciativa de mostrarle a la comunidad y a todo el entorno que permitió que esto tome forma, la segunda muestra de natación en donde los niños son los anfitriones y llevan a cabo una demostración de los aprendizajes incorporados, utilizando esto como un disparador para que los alumnos tengan un mayor acercamiento a esta actividad y la practiquen con mayor frecuencia y el disfrute que esto genera", manifestó la directora Departamental de Diamante, María Ester Camarada.En este sentido, la Ley de Educación Nacional Nº 26206 en su artículo 27 del Capítulo III, en sus incisos j y k expresa que se debe "brindar oportunidades para una educación física que promueva la formación corporal y motriz y consolide el desarrollo armónico de todos/as los/as niños/as. Promover el juego como actividad necesaria para el desarrollo cognitivo, afectivo, ético, estético, motor y social.Por otra parte, es importante remarcar que el artículo 13 de la Ley Provincial de Educación N° 9890, en los fines y objetivos de la Educación Entrerriana, enuncia que se debe garantizar "una educación entendida en términos de justicia social, con igualdad de oportunidades y posibilidades, regionalmente equilibrada en todo el territorio". Como así también, "coordinar acciones con organizaciones e instituciones deportivas y culturales para integrar la educación formal con la no formal".Actualmente en nuestra provincia las Escuelas Primarias que llevan adelante esta actividad son por el departamento Paraná las Escuelas Nina Nº8 Pueyrredón; Nº 1 tiempo completo Pérez Colman; Integral Nº 5 Ruiz Díaz; Nº 54 Tomas Guida de Crespo; Nº 105 Patria Libre de Crespo; Nina Nº 187 Argentina Soberana de Crespo; Nina Nº 203 Guaraní de Crespo. Por el departamento La Paz, las Escuelas Nº 1 José de San Martín y la Nº 60 Colona Avigdor. Por el departamento Uruguay, la Escuela Nº 10 Dolores Costa de Urquiza de San Justo y por el departamento Diamante, las Escuelas Nº 1 Independencia, Nº 2 Alberdi, Nina Nº La Concordia y la Escuela Integral Nº 15 San Francisco.El Proyecto de Natación comenzó en 2016 en el Circulo Náutico de Diamante, que cede sus instalaciones para que se realicen las actividades todos los días. Acuden, en sus respectivos horarios, los niños y niñas de las escuelas primarias de la ciudad.El proyecto tiene como objetivo brindar a los niños la oportunidad de vivenciar en un medio distinto, en el agua, experiencias motrices únicas, que favorezcan al desarrollo integro de todas sus capacidades, en un medio donde se ponen en juego todas las posibilidades de movimiento y donde el juego y el aprendizaje sientan las bases para los cimientos de próximos desafíos motrices.Al realizar actividades acuáticas como natación se desarrolla capacidades que implican la adaptación al agua (habilidades motrices), se contribuye a la construcción tanto de la identidad de los alumnos, como de su autoconfianza para desenvolverse en un medio diferente al habitual, pero a la vez parte de su hábitat. Se busca que incorporen también aspectos preventivos de seguridad en el medio acuático, sintiéndose seguros, es que podrán disfrutar de dicho recurso natural e incorporarán paulatinamente todo aquello que implica su interacción con éste a su repertorio motriz y finalmente aprender a nadar.En concordancia con natación, también se enseña en las escuelas de jornada extendida y NINA canotaje desde este año, beneficiando más de 600 chicos de Paraná, Diamante y Villa Urquiza con este aprendizaje.La funcionaria destacó que canotaje "no es un taller aislado sino que se hace articulado con las demás áreas como ciencias naturales y sociales. Es un instrumento más para conocer nuestro patrimonio que es el río".Castro resaltó que este taller tiene como objetivo "despertar en los chicos la curiosidad y la motivación de navegar en forma autónoma en las embarcaciones donde el gobierno y la propulsión está a cargo de ellos mismos, fue uno de los ejes que se observó en la diversas asistencias de las escuelas. Los niños pronto perdieron el temor y comenzaron a incorporar los rudimentos de las técnicas, queriendo ir cada vez más rápido y más lejos en sus incursiones en el río Paraná".El taller de canotaje de este año "fue una experiencia que jamás olvidaran y que los forma de la manera más cabal y autentica que se puede producir en el ser humano: la vivencia y el desafío de utilizar todos los sentidos y cualidades para subsistir y lograr un objetivo en interacción con la naturaleza", señaló Castro.