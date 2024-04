La promesa de Nati Jota que podría terminar en casamiento con Grego Rossello

Nati Jota reveló la gran promesa que tiene con Grego Rossello que involucra a una posible relación romántica y un futuro cerca del altar.



Una internauta contó que hizo un acuerdo con su amigo, en base a si conseguían o no tener pareja: "Me acabo de dar cuenta que faltan 3 meses para llamar a mi amigo con el que prometí que si no nos casábamos antes de los 30, nos casaríamos".



Por esa razón, la periodista reaccionó y decidió contar en X (ex Twitter) su pacto con su excompañero de trabajo en Redes e íntimo amigo: "A mí me pasó con Grego pero es fácil, con un llamado lo estirás a 40 y listo".



De todas maneras, Nati Jota todavía tiene 29 años, pero en un mes se hará con las tres décadas. Por esa razón, ya estuvo charlando con Rossello para postergar su acuerdo ya que continúa con la esperanza de encontrar a la persona indicada para pedirle casamiento.

Fuente: Exitoína