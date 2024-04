Una modelo de 60 años competirá por la corona de Miss Universo Argentina

Alejandra Marisa Rodríguez es de la ciudad de La Plata, abogada y periodista. En las últimas horas, su figura creció de manera rutilante al convertirse en la primera mujer que a los 60 años gana el certamen de Miss Buenos Aires 2024. Pero eso no es todo: con el motivo de redoblar la apuesta, la mujer irá por la corona de Miss Universo Argentina.En cuanto a su llegada a este certamen, Rodríguez pudo participar debido a la nueva normativa que eliminó el límite de edad que, desde su creación en 1958, permitía la presencia de mujeres desde los 18 a 28 años. Actualmente, con el nuevo reglamento, el único requisito es ser mayor de edad.El siguiente objetivo de Rodríguez -nacida en Coronel Brandsen- será el 25 de mayo cuando se celebre, en Buenos Aires, el concurso de Miss Universo Argentina, donde habrá varias candidatas (de entre 18 y 40 años) en busca del premio mayor.A sus 60 años, Rodríguez reveló que una de las claves para evitar el envejecimiento es la alimentación sana y orgánica. También el ejercicio físico y los hábitos saludables contribuyen a su imagen y son claves para mantenerse en forma de cara a lo que será el siguiente reto para poder coronarse en el certamen más reconocido de belleza.En cuanto a su rutina y sus hobbies, la cuenta de Instagram de Miss Universo Buenos Aires detalló: “Le gusta la naturaleza, el sol, la tranquilidad, sentarse frente al mar y escuchar el sonido de las olas, meditar. Los animales -cree que tenemos mucho que aprender de ellos-. Acostumbra salir a caminar, hacer actividad física, consumir comida sana, preferentemente orgánica, y también cocinar siguiendo esas pautas. Le hace feliz viajar para descubrir nuevos paisajes, personas y culturas”.Rodríguez también indicó sus gustos y cómo son sus pasatiempos, donde mezcla su profesión y también los ratos al aire libre para distenderse y alejarse de las obligaciones diarias. “En cuanto a la música, le encanta el tango, la música latinoamericana y las letras profundas y poéticas. También le gusta la poesía, salir con amigas y disfrutar los buenos momentos que nos da la vida”, expresó la cuenta del concurso.Lejos de las pasarelas, la protagonista de esta historia contó, en su biografía de LinkedIn, cómo son sus días como abogada y qué expectativas tiene. “Soy abogada y periodista recibida en la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente, me desempeño como abogada en el Área Legal de un Hospital dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y ejerzo la profesión liberal en el ámbito del derecho de familia y civil”, detalló.En esa misma línea, agregó: “En este momento me interesa especialmente el periodismo relativo al turismo y exploración y/o lanzamiento de nuevos destinos turísticos y emprendimientos en Latinoamérica y el Caribe. Tengo disponibilidad para viajar y radicarme en países de esa región”.Con el logro consumado, Alejandra recibió un abrazo generalizado de las otras concursantes y también el aplauso virtual de sus seguidores de Instagram, quienes la felicitaron por consagrarse en este evento que reúne a diferentes modelos de todas las provincias.