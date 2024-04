La Joaqui volvió a deslumbrar a sus fans con un video al filo de la censura

“¿Vos a qué volverías si quisieras ser feliz otra vez?”, escribió La Joaqui junto a un video en el que se muestra híper sensual.Al filo de la censura, con una vincha celeste y atuendo blanco, en el que se destaca un top que deja al descubierto la parte inferior de su busto, la cantante se movió de manera muy sensual, dejando ver también parte de su ropa interior.La prenda, diminuta y muy usada por las famosas, dejó a la vista los numerosos tatuajes de la artista.Los seguidores de La Joaqui no dudaron en elogiar su look y su audacia frente a la cámara, por lo que no solo marca tendencia con su música, sino también con su estilo descontracturado.