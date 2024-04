Se calzó la bikini e impactó al mostrar “un percance” por el sol

Sofía “Jujuy” Jiménez es una de las modelos y actrices que más espacio en los medios de Argentina ha ganado últimamente. Ella admite que su vida es “muy intensa”, que va mutando “todo el tiempo”.Subió por primera vez a un escenario en 2011, cuando Gerardo Sofovich la divisó una vez que fue a Sábado Bus -el ciclo de Nicolás Repetto donde ella se desempeñaba como secretaria- y le dijo, casi sin preámbulo: “¿Te vendrías conmigo a Mar del Plata?”. Allí comenzó su carrera profesional.La morocha no para de generar contenido en redes sociales y en esta oportunidad captó la atención con una serie de imágenes desde Miami. Y, a partir de ellas, dejó un mensaje.“Mami, hice la clase de surf, me fue re bien, me pude parar en la tabla muchas veces y me súper cuidé del mar y las olas”, comenzó diciendo. Pero enseguida puso de relieve un “percance” que le dejo su piel al rojo vivo: “ahora soy un mandril, o palito de la selva, lo que más te guste”.Finalmente, aprovechó para dejar un consejo: “usen siempre protector solar”.