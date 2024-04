Emilia Attias habló sobre la posibilidad de tener otro hijo con el Turco Naim

Emilia Attias habló sobre la posibilidad de volver a ser madre junto al Turco Naim, con quien tiene a Gina: “Todavía no lo sé”.



“Te diría que sí, pero ahora tengo otros proyectos que estoy maternando, estoy dedicada a eso que me entusiasma con todo”, dijo contundente la actriz.



En diálogo con Revista Gente, agregó: “No me parece que un hijo tenga que venir en cualquier momento. Tengo que ver cómo se va desarrollando la vida”.



Emilia Attias habló sobre el trabajo infantil y el futuro de su hija, Gina: “Está explorando distintas cosas que le gustan y la dejo ser”.



“Por un lado, le gusta todo lo que tiene que ver con la ciencia, la naturaleza y los animales. De golpe le encanta el arte plástico”, reveló la actriz en la nota.

Entonces, explicó: “Mientras sea chica, solamente le voy a brindar espacios como talleres. No va a hacer nada desde un costado profesional”.



“Por mi experiencia, de haber trabajado desde chica, me parece que es mejor que todo quede desde un lado lúdico y sin presiones”, remarcó Emilia.