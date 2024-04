Los looks de Valentina Ferrer en su nueva producción de moda

Valentina Ferrer, pareja de J Balvin, ya se convirtió en toda una it girl en las redes sociales. Fanática de la moda como ninguna, la modelo e influencer deslumbra en producciones de fotos y campañas para diferentes marcas y revistas. En esta ocasión, posó para la nueva edición de Ocean Drive de Miami y mostró algunas de las últimas tendencias del momento.Para la portada de la revista, la it girl se lució con un body total black cavado, de moldería colaless, con mangas largas, cuello alto, algunas aberturas cut out en la zona de los hombros y apliques de brillos. Completó el equipo con unas pantymedias negras y stilettos de charol altísimos con taco aguja XXL y terminación en punta.El negro nunca pasa de moda. En otra de las postales, la influencer arrasó con un conjunto de alto impacto muy sensual. Llevó puesto un saco de sastrería cropped con hombreras sin nada por debajo. Lo combinó con unas pantymedias de red al tono con culotte incluido.Las prendas de red son uno de los hits del momento y las famosas lo saben muy bien. Valentina Ferrer arrasó con un minivestido total black de este textil que deja mucha piel al descubierto. Se trata de un diseño con cuello alto y apliques de lentejuelas en el ruedo.Completó el look con unas sandalias negras altísimas con taco aguja en dorado y pulsera en el tobillo a modo de agarre.Sobre una escalera, se lució con un minivestido color nude bien ajustado al cuerpo con cinto negro finito incluido. Sumó al outfit unas pantymedias total black y un par de stilettos XXL con taco aguja del mismo color.Finalmente, deslumbró a las cámaras con una prenda estrella que combina dos de los caprichos de la moda más populares del momento: los brillos y las transparencias.Se trata de un catsuit al cuerpo en color nude que deja ver por debajo parte de su piel. La pieza, en tanto, está completamente bordada con pedrería y lentejuelas color champagne.No quedan dudas: el estilo de Valentina Ferrar suma likes minuto a minuto.