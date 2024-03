Mimosas en Miami: el video hot de Karina Jelinek y su novia Flor Parise

Espectáculos Las románticas vacaciones de Karina Jelinek y Flor Parise en las playas de Miami

Karina Jelinek viajó a Miami para festejar con su novia, Flor Parise, su cumpleaños número 43. La modelo y su pareja aprovecharon los días de sol para descansar en la playa y sacarse fotos.Si bien la modelo hace tiempo mantiene una relación con Florencia (aunque con un impasse el año pasado), prefiere reservarlo para su intimidad, tal vez para resguardarse y no estar tan expuesta como lo estuvo durante su matrimonio con Leonardo Fariña, que le trajo varios dolores de cabeza cuando la Justicia lo investigó y lo encarceló por la causa de “la ruta del dinero K”.El año pasado, Karina fue convocada para bailar con Kennys Palacios en la salsa de tres del Bailando 2023 y su novia la acompañó a la grabación. Sin embargo, huyó de las cámaras y no quiso contar nada sobre la relación que mantiene con la modelo.“Ay no perdón, me da mucha vergüenza de verdad, no quiero, gracias… Sí, está todo súper bien con Kari. Soy muy tímida, no me gusta la exposición, la voy a ver desde acá que se ve mejor”, explicó Flor.Por su parte, Karina reconoció que su novia es muy tímida y prefiere no hablar. “Para mí, es un placer estar con ella, es muy buena persona y nos re divertimos. Hace mucho que estamos juntas”, aseguró.Florencia es madre de Benicio, fruto de su relación con Gabriel Liñares, mientras que Karina Jelinek sueña con la maternidad y no descarta la subrogación de vientre, como hicieron otros famosos como: Luciana Salazar o Marley.“Flor ya tiene un hijo y me va a ayudar y enseñar un montón de cosas porque ya las vivió. La llegada de un bebé va a cambiar la dinámica de la casa, aunque ya hace varios días viene Benicio que es el hijo de Flor”, había asegurado Jelinek hace un tiempo