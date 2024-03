Laurita Fernández confesó cómo le rompió el corazón un ex novio

Laurita Fernández se prepara para un nuevo desafío con una propuesta teatral imponente, nada más y nada menos que como la cara del musical Legalmente Rubia, basado en la película de 2001, protagonizada por Reese Witherspoon.



En la previa de una nueva incursión actoral, la novia del productor Claudio “Peluca” Brusca habló sobre las sensaciones para afrontar un papel que la llevará a explorar el universo de los musicales bajo el guión del icónico film.



Sin dudas está atravesando su mejor momento artístico luego del éxito cosechado con su papel de la señorita Miel en Matilda, a la espera de un nuevo debut bajo el personaje de Elle Woods.



Justamente trazando un paralelismo con el personaje de la blonda y su desventura amorosa, la actriz y conductora se refirió a experiencias vividas que, de alguna manera, tienen un símil a su personaje.



En diálogo con Ciudad, le preguntaron si ella alguna vez se la jugó por amor como Elle Woods, incluso sin ser correspondido y la conductora de Bienvenidos a Ganar sorprendió con su respuesta.



“Me pasó, no sé si hacer una locura, pero sí me pasó de no darme cuenta que la otra persona como que ya había hecho su vida ¿no? Y yo seguía enganchadisima, como en esa nube de amor y ese idilio ya no existía para el otro”, confesó.



Continuando con la comparación con su papel en la obra, Fernández explicó: “Y si me pasó que. . . ella (su personaje) tiene una escena que, bueno, la cuento porque es muy característica de la película, donde ella cree que le van a proponer casamiento y todo lo contrario, la dejan”.



“Bueno, he vivido una situación parecida, donde yo pensaba que hablábamos porque estaba todo súper bien. Y no estaba todo bien. Así que bueno, sí. La historia tiene muchas cosas de la vida real”, sentenció Laurita.