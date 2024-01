Silvina Escudero sobre su salud: “Me pasó algo muy feo”

Foto: Silvina Escudero de vacaciones con su hermana, Vanina

Silvina Escudero rompió el silencio sobre tras los enigmáticos posteos sobre su salud. “Me pasó algo muy feo”, admitió y se mostró consternada por lo ocurrido.

En diálogo con Intrusos (América), la bailarina señaló que es el segundo verano que se toma, después de 21 temporadas. “Este no iba a ser así, pero sucedió y acá estamos. Recuperando, comenzando el año, recargando energías”, comentó.



Consultada acerca de cómo se sucedieron los hechos, señaló: “Iba a hacer una media temporada, pero después tuve un par de temas, me tuve que operar en diciembre y tuve que hacer reposo. La verdad es que surgieron cosas y tuve que cambiar los planes”.



Los panelistas quisieron ir más a fondo y preguntaron si eran problemas de salud. “Sí, me pasó algo que fue muy feo, la pasé feo y la verdad es que lo compartí con mi círculo más íntimo. Fue muy personal, muy privado. Uno necesita como cuidado y guardarse cuando está mal”, respondió la entrevistada.



Y agregó: “Irme a Punta del Este me sirvió para cambiar de aire. Fede, mi marido, me dijo ‘nos vamos, tenés que salir’ y fue como la manera de ir trasmutando el dolor en buena energía y salir para adelante”.



A corazón abierto, Silvina explicó que todavía no está lista para hablar de lo ocurrido. “Esto decidí guardármelo, no lo podía exteriorizar, no lo pude hacer y todavía no estoy en condiciones de hacerlo. Ojalá algún día pueda sentarme y contárselos desde otro lugar, ya habiéndolo trascendido. Si lo cuento, me gustaría hacerlo como con un aprendizaje porque si hoy hablo de eso, voy a llorar a mares y me parece que no”, expresó.



A modo de cierre, dijo que si bien agradece todo lo que tiene, a veces la vida es dura. “Todos hemos pasado momentos duros, de tragedia o muy crueles. Y yo creo que lo más valioso que tenemos es ver de qué manera lo tomamos y cómo podemos trasmutar ese dolor, esa tragedia, angustia o tristeza o lo que sea”.