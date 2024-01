Se fue de minivacaciones y sus infernales fotos subieron la sensacón térmica

Luego de regresar de Pinamar, a donde pasó unos días de verano, Virginia Gallardo cruzó junto a su hija el río de la Plata rumbo a Uruguay. Las dos solas, madre e hija, se divirtieron desde el comienzo de sus minivacaciones, dejando registrado cada momento en las redes sociales.Al partir hacia Punta del Este, tuvieron un sorpresivo encuentro que la expanelista de Socios del espectáculo dejó plasmado en Instagram. “Y nuestra nueva aventura comenzó así, cruzándonos con ella. Lali, te amamos” escribió.Eligió para descansar un predio en la zona de Punta Ballena, en la ciudad esteña. Con piscinas climatizadas y con juegos inflables para niños, la mediática se ocupó especialmente de que su nena lo pasara lo mejor posible.Sin embargo, no dejó pasar el tiempo para realizar algunas producciones fotográficas en las cuales sacó a relucir sus exuberantes curvas con diversas poses.

Cabe recordar que la bailarina dejó de trabajar en Socios del Espectáculo a mediados de diciembre del año pasado. El propio Adrián Pallares conversó con Teleshow en ese momento y confirmó el fin del contrato de la expareja de Ricardo Fort. “El contrato de Virginia termina a fin de año. Es una decisión pura y exclusivamente de la producción del programa que haya un cambio. Todavía no tenemos el reemplazo y además no quiero arriesgar nombres, porque tanto Rodrigo como yo no definimos nada solos”, adelantó el conductor. Luego, agregó más detalles al respecto: “Hay una estructura periodística y varias autoridades del canal que toman determinaciones que nosotros debemos respetar”.En los pasillos del canal comentaban que la exvedette no estaba de buen humor y se la notaba triste. Ella quería renovar el contrato para el año próximo porque realmente se sentía muy cómoda con todos sus compañeros de mesa y con todos los que trabajaban detrás de cámara. Además, según se supo, ella quería dejar de lado su pasado como bailarina e incursionar en otros terrenos.