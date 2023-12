Comenzó una nueva edición de Gran Hermano: quiénes son los participantes

Los participantes de Gran Hermano 2023: uno a uno

Luego de 8 meses de haber finalizado la exitosa temporada 2022 de Gran Hermano, este lunes 11 de diciembre Telefe decidió estrenar una nueva temporada del famoso reality. Con Santiago del Moro en la conducción, el programa llegó para acompañar a los televidentes durante el verano y generó gran expectativa antes de su debut con respecto a quiénes entrarían a la casa. A continuación, la lista completa de los participantes.La última temporada del reality coronó a Marcos Ginocchio como ganador, un joven salteño de perfil muy bajo y poco conflictivo. Este triunfo generó gran contraste en comparación a las ediciones anteriores, ya que la producción se sorprendió muchísimo de que el público eligiera este tipo de personaje como ganador. Por este motivo, hay gran incertidumbre con lo que pasará en esta edición.Fuegos artificiales, el ojo que todo lo ve, y la puerta por la que todos quieren ingresar y nadie quiere salir. Con las tomas aéreas acercándose de a poco a la casa, irrumpe la voz de Santiago del Moro para situar en tiempo y espacio. “Vamos a despegar a una nueva aventura”, dice todavía en off, mientras las imágenes muestran los ambientes que conocemos de memoria y los personajes de la última edición, que permanecen bien frescos en los recuerdos.“¿Están listos? Ahí vamos”, dice Santiago con una cuenta regresiva de fondo y la canción insignia del reality atrona en el estudio. ¡”Argentina, volvió Gran Hermano. El programa que todos esperaban”, gritó el conductor, y el rapero conocido como Big Apple fue el encargado de cortar simbólicamente la cinta de la casa. En ese momento, el rating marcaba 16 puntos y se preparaba para escalar.La producción jugó fuerte y dejó para el final una participante de alto perfil. Catalina es pediatra, reconoce que le gusta subir fotos hot, que fue botinera y que tuvo una infancia “nómade” debido a que su padre era futbolista profesional. Antes de ella se fue completando el casting de la edición 2023. Hernán, con tonada y carisma cordobés, irrumpió con su campera de la Mona Jiménez y con sus ganas de llevar su alegría a la casa. Florencia es diseñadora, productora de moda y modelo curvy y se propone enfrentar los prejuicios a ambos lados de la pantalla. Y Juliana se definió como deportista, creadora de contenido y amante del riesgo: se arrojó del piso 21 de un edificio en Puerto Madero. En 20 se cerró la cuenta, aunque por unas horas. Porque al cierre de la transmisión, Santiago del Moro anunció que el martes ingresarán dos nuevos participantes. A continuación, el Big les habló por primera vez, los invitó a un brindis y dio inicio formal a la edición 2023 de Gran Hermano.Si los participantes tienen orígenes diversos, también lo son sus profesiones y sus maneras de ver la vida. Agostina es policía, de carácter fuerte y obsesionada con el orden. Williams llegó de un pequeño pueblito de Corrientes y con su boina y su mate dejó bien en claro su esencia. Carla desbordó con su energía y conmovió con su historia de vida. Y Nicolás llenó el casillero del langa de cada edición: se considera un “master de la seducción” y planea juegos psicológicos para llevar adelante su estrategia.De Apóstoles, Misiones a Trelew, Chubut y de la ciudad de Salta a un argentino con raíces chinas y taiwanesas. El crisol de orígenes se hace presente en Gran Hermano y cada historia de vida es una carta para jugar el juego. A Axel le gusta “la joda” todo lo que no le gusta trabajar; Denisse estudia abogacía, disfruta de estar al aire libre y se considera competitiva, un arma de doble filo en este juego; Lucía es futbolista y siente que desafía los mandatos conservadores de su familia en cada una de sus decisiones y Martín fue pura energía en su ingreso a la casa, donde se propuso “jugar para el afuera”. Por lo pronto, el famoso afuera responde y los números de rating entregan picos de más de 21 puntos.Se sabe que Gran Hermano es furor más allá de las fronteras y la sexta participante de esta edición llegó del otro lado del Río de la Plata. Rosina es uruguaya, personal trainer y busca conectar con gente del más allá. En el futuro inmediato, sin embargo, se tiene mucha fe. Y para que no queden dudas, se tatuó en los labios la fecha que le recuerda su inscripción al casting.Los primeros ingresos a la nueva edición de Gran Hermano marcan una tendencia de lo que puede ocurrir en la dinámica del juego. Además de Big Apple, se sumaron Zoe, de Recoleta a quien no le gusta trabajar ni estudiar; Alan, que entró con ganas de jugar y hacer amigos y recibió la advertencia de Julieta Poggio al definirlo como “confianzudo”; Isabel, cinturón negro de taekwondo y quien se presentó como “la señora Alfa”, y Lisandro, asesor financiero oriundo de Lomas de Zamora. Conocé a los nuevos integrantes de la casa más famosa del paísEl primer participante en ingresar a la casa es el reconocido cantante de RKT y cumbia conocido por "El Manzana". El joven de 24 años oriundo de Tucumán saltó a la fama con su hit Que ha pasao? y sorprendió con su incorporación a la casa.Se autodefinió como la verdadera "Barbie" de la casa. Aseguró que su sueño es "ser como su mamá" que se la pasa viajando con el novio y yendo al gimnasio. Además, confesó que toda su vida tuvo "gente que limpiaba y ordenaba por ella", motivo por el que se ve complicada en la convivencia en la casa.Abandonó el colegio y se dedicó a trabajar en el campo de su familia. Se describió como una persona "muy tranquila" que iba a la casa para pasarla bien. Además, aseguró que es muy mal bailarín.Es una sommelier, personal shopper y una de las primeras instructoras de taekwondo del país y en alcanzar el cinturón negro. Es una de las participantes más grandes de la casa y confesó que le gusta mucho cocinar. Asimismo, contó que es muy sexual .Asesor financiero, le encanta el gimnasio y la vida saludable. Se considera "calentón" pero transparente. El año pasado terminó una relación de cinco años luego de descubrir una infidelidad que "no pudo tolerar".Personal trainer, aseguró que va a entrar para "revolucionar la casa". Contó que tiene el don de ser médium y que cree mucho en las energías, por lo que va a saber detectar los perfiles de sus compañeros. Tiene tatuados en los labios la palabra éxito y la fecha en la que hizo el casting para Gran Hermano.Su mamá es de China y su papá de Taiwán. Aseguró que "quiere más a los animales que a las personas" y que va a jugar "para el afuera". Además, dejó en claro que lo pone muy contento que haya alguien asiático en la casa.Viene de una familia muy numerosa, ya que tiene 10 hermanos, y fue criada en un entorno muy conservador. Le encanta jugar al fútbol y hace tres años que está en pareja con Virginia. Aseguró que no dejará que nadie le pase por encima.Le encantan "la joda y las juntadas". Aseguró que es "gatito" pero mimoso y que le encantaría estar con una sola chica para siempre. También aseguró que es muy sentimental y que suele llorar en soledad.Estudiante de abogacía. Le encanta la vida en la naturaleza, pescar y ser aventurera. Es muy "competitiva" y contó que va a hacer lo que tenga que hacer para ganar. Sin embargo, también confesó que ama estar sola.Aseguró que "no tolera la mentira" y que está muy entusiasmado de formar parte del reality. Está casado hace 11 años con Nicolás, un militar de Fuerza Área, pero confesó que "todo el mundo le parece lindo".Es policía pero le encantaría ser modelo. Tiene una hija de 16 años y aseguró que es muy emocional y romántica. Ya adelantó que va a jugar con estrategia y que llora por cualquier cosa.Es el "gaucho" de Gran Hermano. Contó que entró porque quiere "un futuro mejor" y que su sueño es "estudiar veterinaria". Además, dejó en claro que no quiere conflicto con nadie y que no planeó ninguna estrategia.Tiene cuatro hijos, es comerciante y abogada. Es "simpática y extrovertida" y aseguró que conoció al amor de su vida en uno de los momentos más difíciles, que fue cuando le diagnosticaron cáncer de mama.Aseguró que está dispuesto a "mentir y hacer todo para ganar". Además, se definió como "un máster de la seducción" y como un líder nato. Por último, remarcó que está soltero y que lo "va a dar todo".Es deportista, entrenadora y ex doble de riesgo. Aseguró que tuvo parejas mujeres y hombres y que no se va a dejar doblegar por nadie. "Yo no vine a ser espectadora de nadie", sentenció.Es tripulante de cabina y "le tiene miedo al amor". Aseguró que tiene un sexto sentido para detectar las buenas o malas intenciones de la gente y que estar en Gran Hermano es "uno de los mejores momentos de su vida"."Hay falta de hombres para un perfil como el mío", aseguró. Es modelo plus size y aseguró que siempre quiere mantenerse positiva pero que no pretende caerle bien a todo el mundo. "Si hay alguien que le molesta mi presencia que lo trabaje en terapia", sentenció.Se describió como una persona divertida, que se lleva bien con todo el mundo y que no tiene problema en colaborar. Sin embargo, dejó en claro que no quiere que lo traicionen porque ahí "se pudre todo". Es fanático de "La Mona" Jiménez.Es médica pediatra, pero su sueño era ingresar a Gran Hermano. Aseguró que "le encanta subir fotos hot" y que fue "muy botinera" porque salió con todo el plantel de Belgrano y Talleres al mismo tiempo.