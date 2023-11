La China Suárez palpitó el verano en microbikini totalmente negra

Recién llegada de España, donde deslumbró con sus looks durante los Latin Grammys, la China Suárez no da tregua. Como buena fashionista, la actriz ya tiene en su vestidor las microbikinis que pisan fuerte para el verano que viene y en las últimas horas se fotografió con uno de sus infaltables.Desde el jardín de su casa, la también cantante pasó un rato al sol con un diseño negro liso, clásico atemporal. Se trata de un modelo de corpiño triangular con breteles anchos y bombacha a juego en versión XXS. La pieza superior tiene un aplique metálico en el medio, una tendencia en auge que la mediática ya ha lucido en otras ocasiones.Para completar su apuesta, sumó un collar de cadena metálica, a juego con el detalle de la microbikini, y un beauty look sobrio y natural: el pelo suelto bien lacio con raya al medio y maquillaje clásico que incluyó máscara de pestañas, rubor y labios rojo suave.Como de costumbre, el posteo arrasó entre sus seguidores..