Se implantó un “chip hormonal” y contó los pormenores

Virginia Gallardo contó públicamente sobre los dolores físicos que sufre a diario desde que se sometió a una cirugía de glúteos con Aníbal Lotocki.“No fue una mala decisión querer hacerse un tratamiento de cirugía estética, ese no es el error. El error fue caer en las manos de este tipo”, dijo Gallardo cuando murió Silvina Luna.Por eso, la bailarina ahora busca cuidar su salud y hace todo lo posible por mejorar su calidad de vida. Según contó en Socios del Espectáculo, decidió implantarse un chip para retrasar el envejecimiento, algo que ya probaron otros famosos como Catherine Fulop, Osvaldo Sabatini, Carmen Barbiei y Sergio Goycochea, entre otros.Por tratarse de un chip hormonal, se lo conoce también como chip sexual, pero Gallardo explicó que no se lo colocó por ese motivo: "Me coloqué un chip hormonal, es para mejorar la calidad de vida. Dura seis meses en el organismo, mi idea es estar mejor... La maternidad, la época del año, el dormir mal, bueno, lo necesitaba".“Como parte del procedimiento del envejecimiento normal, la función hormonal del cuerpo empieza a disminuir lentamente. La utilización del chip o pallet hormonal permite optimizar la función hormonal natural, de manera segura y eficaz para revertir ese proceso”, explicó.Está indicado para todo paciente sano, femenino o masculino, cuando ya empieza a aparecer los efectos de la reducción hormonal (testosterona) en nuestro cuerpo. Lo decidí yo y la verdad es que no duele nada”, destacó la panelista.