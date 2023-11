Charlotte Caniggia dijo que su madre “no está bien y es mejor tenerla lejos”

Charlotte Caniggia reveló públicamente que está distanciada de sus padres y que desea reencontrarse con ellos. Sin embargo, tras reiterados intentos, la mediática decidió dejar de insistir con la idea de revincularse con Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia.



"Ella no está bien y es mejor tenerla lejos", consideró Charlotte cuando le preguntaron en Intrusos por la relación con su madre. De todas formas, decidió disculparla: "La perdono, pero no quiero tener relación con ella".



La mediática llamó a Mariana para saludarla por el Día de la Madre con el objetivo de intentar un acercamiento, pero Nannis no fue muy amigable y hasta la habría acusado de robarle una cartera: "Hablé con ella el Día de la Madre y no fue una charla muy linda, me trató un poco mal, entonces no quiero tener relación con ella".



Charlotte explicó que el enojo de Mariana es contra su padre, pero considera que no logra diferenciar que el problema es con Claudio Paul y no con sus hijos: "Está enojada porque sigue con el divorcio y no le han dado su parte, pero nosotros somos los hijos y no tenemos la culpa, tendría que enojarse con su ex marido".



"Ambos siempre meten a los hijos, así que es mejor no tener relación con padres así", concluyó Charlotte, sin ganas de seguir insistiendo con una reconciliación con sus padres.



Sin embargo, hace pocos días, Charlotte se había mostrado con deseos de reconciliarse con su madre y su padre: “Es algo que deseo con mi corazón, pero no me pasa. Ojalá algún día mis papás me quieran. Necesito esa palabra de mi madre. Un abrazo de mi madre, un abrazo de mi padre. Uno como hijo, espera el mensaje de sus padres. Pero nunca me pasa, trato de vivir esto como ‘mis papás son ausentes’, quizás fueron ausentes toda mi vida y yo no me daba cuenta. No es bueno tener rencor ni odio hacia ningún ser humano, yo los acepto porque son mis papás. No dan el paso, no lo hacen nunca. Yo ya vivo con esto, tengo padres que son así, les chupa un huevo". (NA)