Infernal video de Julieta Poggio modelando varios tipos de bikinis

La finalista de Gran Hermano, Julieta Poggio, hizo una producción de moda con las microbikinis que se vienen y deslumbró con audaces accesorios.Entre los varios modelos de trajes de baño que mostró en el video, no faltaron clásicos en negro, pero con algunos detalles: en la primera toma, impactó con un modelo de corpiño negro triangular y bombacha cavada con detalles trenzados en los laterales.Lo combinó con una minifalda al tono translúcida -el fenómeno de la temporada- formada por capas de encaje floral con volados. Una muñequera negra ancha fue el toque final de una apuesta de alto verano detalles que marcaron las diferencia.En la misma sintonía, otro de los diseños que modeló fue un conjunto engomado de corpiño entero estilo deportivo y bombacha culotte. Para complementarlo eligió un pantalón transparente -otro hit del momento- que dejó ver la terminación colaless del traje de baño.Los modelos estampados no podían faltar y los diseños inspirados en la naturaleza se hicieron protagonistas en el video que compartió Julieta Poggio. Uno de los elegidos fue un conjunto rosa con flores en naranja, azul y verde que combinó con un minishort denim, un género que se lleva todo el año.A continuación, posó con una fórmula similar de microbikini con estampado de palmeras en azul y rosa con una minifalda de jean muy corta con aberturas en los laterales y tiras entrecruzadas. La pieza inferior del traje de baño tiene triple bretel, uno de los caprichos del verano. Una vez más, remató el look con una gorra, esta vez de color rosa.Luego, se animó a otro diseño con estampado de flores y hojas multicolor con breteles en amarillo neón, un detalle que es furor. La moldería es clásica, de corpiño triangular y bombacha cavada. En esta oportunidad, el complemento fue una campera de jean corta y entallada.