Escándalo entre Belén Francese y Andrea Rincón

La producción de Podemos Hablar convocó a Graciela Alfano, Sol Pérez, Andrea Rincón, Belén Francese y Sofía Jujuy Jiménez para el programa que se verá en pantalla el próximo sábado.La grabación se llevó a cabo el miércoles y fue bastante tensa por la fuerte discusión entre dos de las invitadas. “Escándalo total en estos momentos en la grabación de Podemos Hablar. Llanto y amenaza de abandonar la grabación por una anécdota que contó Belén y pensó que era divertida, pero no lo era ", contó la periodista Laura Ubfal.Según explicó más tarde Jujuy Giménez en un móvil con LAM, Andrea Rincón reaccionó muy mal al comentario de Belén y se vivió un momento muy tenso en la grabación, que duró más de lo previsto por este tema.

“Estaban todos los invitados, Andy dice 'den un paso al frente los que tuvieron una noche increíble', una pregunta tranqui. Bueno, una de las invitadas, llamada Belén Francese, le dijo a otra de las invitadas, Andrea Rincón, 'ella me quiso levantar', así fresca”, detalló Ángel de Brito, revelando cómo inició el problema.“Pasó la grabación y Rincón dijo 'no esperen, no puedo seguir porque me quedé mal con esto que acaba de contar'. No le gustó. Ahí se desbordó todo, quería aclarar la situación y la aclaró. Dijo: 'yo en esa época estaba mal, estaba en consumo y yo jamás te quise levantar, además me pareces horrenda, nunca me gustaste y me parece de cuarta'", le dijo la actriz.Jujuy aclaró que tras el escándalo, Andy Kusnetzoff logró que se reconciliaran durante la grabación del programa que se verá recién este sábado.