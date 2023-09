Guillermina Valdés posteó un video con el que se llevó todas las miradas

Guillermina Valdés compartió un adelanto de una sesión de fotos. Es que la modelo se puso un catsuit de transparencias y debajo usó un body, con el que remarcó su silueta.En medio de los rumores de romance con Joaquín Furriel, que ninguno de los protagonistas salió a desmentir, en sus redes se muestra muy descontracturada y enfocada en lo laboral.Lejos de Santiago Maratea, a Guillermina Valdés se la vinculó sentimentalmente con Joaquín Furriel. Luego de que Yanina Latorre revelara intimidades de este romance entre la modelo y el actor, Ángel de Brito reconfirmó la relación.“El sábado a la tarde, ella salió del departamento de él, la vieron y me avisaron. La dirección de él no es lejos de donde vive ella”, reveló Yanina, al frente del ciclo de Ángel, tras jugar al enigmático con sus compañeras.Acto seguido, Ángel reconfirmó el romance entre Guillermina y Joaquín. “¿Guillermina sigue con Furriel?”, le preguntaron al conductor a través de sus stories de Instagram. “Sí”, confirmó Ángel, sin filtro, dejando en claro que la ex de Marcelo Tinelli y el actor están viviendo un romance que avanza a paso firme.