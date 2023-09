A los 39 años, comparó una foto suya actual y otra de 20 años atrás: su moraleja

Rocío Guirao Díaz publicó una foto de ella con 19 años, y otra actual, con 39. Junto a las mismas, dejó una profunda reflexión.“Ser flaca no es sinónimo de estar saludable”. Posteriormente continuó: “MI ANTES: Si bien siempre fui activa, no hacia ejercicio físico bien planeado, dormía pocas horas y encima comía súper mal.”.Contrariamente, explicó cómo está actualmente: “MI DESPUÉS: Hoy a mis 39 años tengo más fuerza y energía que a mis 20! Sí, 20 años después, no me siento igual que a los 20, sino que me siento MEJOR!”. Añadido a esto, contó que logró mejor ciertos hábitos que hoy le brindan bienestar.Para cerrar, Díaz decidió dar una moraleja: “Te veas cómo te veas, no des nada por sentado. Si hoy hubiera seguido con mis hábitos de los 20, no estaría disfrutando mi salud como lo hago ahora”.