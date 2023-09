Mariana Brey sorprendió con una foto y se mostró orgullosa de sí misma

Mariana Brey posteó en Instagram una foto retro que la muestra de adolescente, en traje de baño, posando relajada. Junto a la imagen, le habló con inmensa ternura a esa adolescente soñadora que fue y se mostró muy orgullosa de sí misma por lo que alcanzó.“Hoy me reencontré con mi niña. Esa que fui y la que me acompaña todos los días. La que vive en mí. La que se enoja. La caprichosa, la que no sabe manejar algunos momentos. La que se arrepiente. La atrevida y la lanzada. La que vuelve a confiar en las posibilidades de la vida”, expresó.“La abrazo, la cuido, le agradezco y también la perdono. La felicito por las elecciones tomadas, las que fueron acertadas, y las que la llevaron a cometer errores, pues de ellos también aprendí. La que está aprendiendo a valorar cada instante vivido”, cerró.