Julieta Poggio subió la sensación térmica con una serie de fotos

La ex participante de Gran Hermano, Julieta Poggio, fue tendencia luego de subir unas picantes fotos a su cuenta de Instagram. En las imágenes, se la observó posando con un conjunto verde ajustadísimo, compuesto por un top y una bombacha muy particular. Dichas fotografías resaltaron su impactante belleza y cada detalle de su cuerpo.En cuestión de pocos minutos, la publicación obtuvo miles de me gustas y muchos comentarios por parte de sus seguidores. “Hermosa”, “Bombona”, “No bueno, Julieta”, “Me vuelvo loca”, “Juli sos tan hermosa”, “Qué mujer”, “Sin palabras”, “No es legal lo hermosa que sos”, “Sos hermosa”, “No tiene sentido lo hermosa que sos”, fueron algunas de las palabras expresadas por los internautas.