Hipnotizó con una malla enteriza y un vestido traslúcido al sumergirse en el mar

La modelo y presentadora Floppy Tesouro sorprendió a sus seguidores en Instagram al compartir fotos en las playas de Ibiza, España.En las imágenes, luce una elegante malla enteriza color negro, posando de costado sobre las rocas y mostrando sus esbeltas piernas. El toque de estilo lo completa con unas gafas de sol a la moda que realzan su look veraniego.En otro de los posteos, Floppy no perdió la oportunidad para posar como una sirena sobre las rocas y arrodilla.La modelo lució un vestido traslúcido con estampa de animal print y por debajo un conjunto de bikini en color marrón. Al sumergirse en el agua, las prendas de abajo quedaron totalmente a la vista. Las poses resaltaron su figura, desde sus piernas, glúteos y caderas, hasta su cintura, espalda, abdomen y busto.Completó el look con el pelo suelto y completamente empapado, gafas de sol, las uñas esmaltadas en color blanco para manos y pies, y varias joyas, como, anillos, collares, pulseras y aros.