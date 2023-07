A cara lavada y con microbikini, afirmó: “Me gusta mostrarme tal como soy“

Como muchas otras figuras de la escena local, Ingrid Grudke no duda en compartir con sus seguidores de Instagram cada paso que da. Esto incluye su más reciente viaje a Brasil, más específicamente a la playa de Itamambuca en San Pablo. Recién llegada, aprovechó para zambullirse entre las olas y marcó tendencia con la bikini que eligió.La modelo y fisicoculturista, que siempre se muestra muy atenta a las últimas tendencias, publicó un video en el que se lució con un modelo XXS de dos piezas: corpiño triangular y bombacha colaless, clásicos elegidos por las it girls alrededor del mundo.¿El detalle? El diseño es bicolor, un capricho de moda que viene arrasando hace varias temporadas y sigue vigente. En este caso, Grudke optó por un modelo de base lila con breteles y bordes en rosa neón, uno de los tonos que es furor actualmente, describió el portalFeliz entre las olas, con la cara al natural y el pelo pasado por agua, se mostró a puro relax y dejó un mensaje reflexivo. “Pintó viaje a Brasil. Itamambuca con mi novio, una amiga y visitando a otros amigos acá. Siempre disfruto cada momento y me gusta mostrarme tal como soy #sinfiltros de nada. Ser feliz es una decisión. La vida es simple, el humano se la complica”, escribió.