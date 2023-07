El nuevo topless de Sofía Jujuy Jiménez: “Sana, sana colita de rana”

Tras enterarse vía redes sociales de la infidelidad de su ahora ex pareja, Bautista Bello, Sofía Jujuy Jiménez (32) tomó la decisión de continuar con sus vacaciones en Europa, acompañada por amigos.La modelo, actriz y conductora se encuentra disfrutando de las paradisíacas playas de la isla española Menorca. Y compartió una serie de fotografías en topless. “Sana, sana colita de rana; si no sana hoy, sanará mañana", escribió en su publicación, dejando en claro cuál es su estado sentimental actual.Rápidamente, su posteo se llenó de "me gusta" y un gran número de comentarios, apoyándola en este momento especial.En otras publicaciones, Sofía se mostró en distintas celebraciones con amigos, como la marcha del orgullo.Previamente, junto a unas fotos en Barcelona, compartió una sentida reflexión: "Ayyyy lpm, que importante es el amor propio en momentos como el que estoy atravesando, que importante es recordarnos lo valiosas que somos más allá de lo que la vida tenga para contarnos! Que flash como te puede cambiar literal de un segundo a otro… Abrazarse fuerte es la cuestión, o por lo menos así me consuelo yo… MUJERES las abrazo fuerte a uds también que me llenaron de amor y contención!"."No puedo creer la cantidad de mensajes que recibí. Que fuerte ver y sentir como todas pasamos alguna vez por infidelidades y frustraciones amorosas. Yo ya voy como por la cuarta, y sigo viva, pues como dicen, “nadie muere de amor”, aunque a veces el dolor por dentro es intensísimo, y la razón no encuentre explicación, esta vez lo voy a intentar vivir con un humor, y como desde otro lugar, siento que la vida siempre tiene lecciones para darnos y esta en nosotras en cómo elegimos transitarlas!", siguió Jujuy, agradeciendo el apoyo recibido."Gracias a dios me llené de herramientas para sostenerme con solidez y sentirme cada vez más FUERTE internamente. Se qué voy a tener días y momentos mas tristes, más felices, pero voy a encargarme de TODOS los días agradecer las personas y cosas que YA TENGO y LAS QUE ESTÁN POR LLEGAR", cerró Jujuy, días atrás, en su publicación en Instagram.