Sofía “Jujuy” Jiménez sacó a relucir sus curvas tras la infidelidad de su novio

Espectáculos Revelan qué dijo el novio de Sofía Jujuy al filtrarse fotos de su infidelidad

Después de enterarse de las infidelidades de su exnovio Bautista Bello y con el corazón roto, Sofía “Jujuy” Jiménez viajó a España y se refugió en sus amigos, el sol y la playa. Y desde un yate, no dejó de marcar tendencia con su look de alto verano.En otra de las postales, mostró la parte superior del conjunto: un corpiño triangular muy clásico con algunos brillos. Finalmente, elevó la apuesta con los complementos. Sumó a su look un sombrero de mimbre marrón y unos lentes de sol con formato de octógono, vidrio semitransparente y marco metálico plateado muy fino, detalló el portal“Vibrar en sintonía. Qué lindo conectar desde el corazón, qué lindo es cuando baila el alma, qué lindo es cruzarse con gente como vos @eleonorapipet. Sos magic lit. Gracias por hacerme sentir parte de la familia. Qué importante es ELEGIR los caminos y decisiones en la vida”, escribió la influencer en el pie de foto de la publicación, invitando a sus seguidores a reflexionar.