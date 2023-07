Crecen los rumores de romance entre Marcos y Julieta de Gran Hermano

Cuando estaban dentro de la casa de Gran Hermano, el público soñaba con ver concretarse la relación entre dos de los personajes más queridos que tuvo la última edición del reality: Marcos Ginocchio y Julieta Poggio. Pero ellos se hicieron muy amigos y ella además estaba de novia con otro joven y decidió respetar ese vínculo.



Hace pocos días, Julieta terminó la relación con Lucca Bardelli y volvieron a aparecer las fantasías sobre un romance entre los ex jugadores de Gran Hermano.



Lo cierto es que las empresas que los contratan para hacer publicidades también están atentos a la expectativa del público por verlos juntos y es por eso que ambos viajaron a Bariloche para hacer presencia en los boliches, antes del inicio de la temporada alta por vacaciones de invierno.



Lo que llamó la atención fue ver que estuvieron juntos en más de una oportunidad, luego de que Julieta negara que exista una relación amorosa entre ellos. "Me parece lindo. Pero somos amigos. Con un amigo no saldría, un amigo es un amigo. Siempre fue amigo, durante cinco meses fuimos muy amigos", dijo a LAM.



Cabe destacar que Yanina Latorre confirmó hace pocos días que los ex participantes de Gran Hermano están iniciando una relación: "Estuvieron juntos Julieta y Marcos. En la casa siempre hubo tensión sexual entre ellos. Sé que tuvieron sexo dos veces en un departamento".



Por su parte, el ex de Julieta dijo que no está al tanto de la supuesta nueva relación de su ex: “No vi mucho lo que se dijo sobre Marcos y Julieta, mi separación de ella la tomé como algo mío y un crecimiento, ajeno a lo que pueda hacer ella, cuando soltás a una persona la soltás en todo sentido. Yo sé que a mí me respetó y yo la respeté a ella, está perfecto que alguien la haga feliz”.



“No tengo idea que pasa entre ellos, si me llego a enterar que el día después que cortamos estuvieron no me daría igual, es como piensa cada uno, yo siempre la jodía a Juli y le decía ´el día que corte con vos vas a estar con otro´ pero porque es así, hay personas que son así”, agregó.



“Juli es una persona que termina una relación y empieza otra, yo por ejemplo necesito un tiempo para estar solo, no podría cambiar tan rápido yo, y no creo que ella lo haga de resentida, es lo que siente y está perfecto”, concluyó.(NA)