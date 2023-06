El look de Marcela Tauro con escote y transparencias

El feriado por el Día de la Bandera fue el momento ideal para que Marcela Tauro (58) se luzca como conductora de Intrusos, y de paso aprovechó la ocasión para dejar atónitos a todos con su look."¡Qué sexy y atrevida que estás!", exclamó Maite Peñoñori con picardía en clara alusión al tremendo body escotado con transparencias que exhibió la habitual panelista.Casi al mismo tiempo, Marcela admitió que no se podía "mover mucho" y blanqueó a los espectadores la reacción de sus compañeros detrás de cámara: "Acá me gritan de todo".Al final, Marcela Tauro "Yo vine con la peor de las ondas. Hoy puede ser que salga la auténtica Tauro. Así que quédense porque tengo unas ganas de armar lío".El atuendo que Marcela Tauro vistió para conducir Intrusos en ausencia de Flor de la Ve estaba dedicado a Martín Bisio (38), el novio 20 años menor con quien la periodista está en pareja hace siete años."Mi novio me está viendo desde Rosario y ahora me va a escribir", bromeó la morocha a la que muchos la ven como una melliza de Jennifer Lopez (53)."Me puse collar, que nunca me pongo", remató Marcela Tauro.