Graciela Alfano presumió de sus curvas moviendo la cadera en un video

Graciela Alfano, a los 70 años, sigue manteniendo una figura esbelta y una actitud juvenil. Esto se ve especialmente reflejado cuando la actriz publica fotos y videos por las que recibe cataratas de mensajes halagadores.Autodefinida como un “ícono”, la ex vedette acaba de sorprender con sus recientes posteos. En primer lugar, reveló un cambio radical de look, aclarando aún más su rubia cabellera para llevarla al platinado natural que le brindan algunas canas.Desde la peluquería movió la cabeza al estilo Giordano para dejar ver su larguísima melena al viento. Y luego se grabó bailando en el living de su casa, moviendo la cadera y agitando los brazos.El look elegido se componía de pantalón muy ceñido plateado metalizado, una remera negra tan corta que le dejó al descubierto la pancita totalmente lisa, una campera blanca y botas de taco aguja con cadenas. Junto a la mini coreografía, escribió una profunda reflexión.“Ser partícipe de este nuevo fenómeno, esta extraordinaria experiencia colectiva de una nueva longevidad”, comenzó. Aunque reconoció que es de otra generación, explicó por qué se sigue sintiendo joven: “No nos define más la edad cronológica como personas sino nuestras experiencias, ganas y protagonismo. A celebrar esta vida con todo, a bailar cada día porque se nos da la gana”, afirmó.Entre los cientos de mensajes que recibió, muchos famosos se hicieron presentes con un piropo. “Qué diosa”, le escribió Estefi Berardi. Georgina Barbarossa la definió con una hilera de emojis de fueguitos.Guido Suller la admiró: “Espléndida. Siempre joven”. Y Karina Mazzocco le envió varios aplausos. Pero el mensaje que más llamó la atención fue el de la China Suárez, que exclamó: “¡Por favor, qué mujer!”