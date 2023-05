Cuántos miles de dólares que pagarán Nicole Neumann y Manu Urcera por su boda

En diciembre, Nicole Neumman se casará con su pareja, Manu Urcera, en San Martín de los Andes, en una locación que será revelada días antes a los invitados para que no se filtre ningún detalle a la prensa antes de tiempo.



En medio de los preparativos, se confirmó que la top model tendrá tres vestidos confeccionados por Laurencio Adot, uno de los diseñadores más destacados de la industria nacional. Maite Peñoñori, una de las panelistas de Intrusos (América TV), fue quien reveló algunas pistas. “Laurencio Adot me contó que una parte de la tela la trajeron de España”, dijo sobre el material, que tuvo tres meses de hechura, y agregó que uno de los tres vestidos será off white. Además, dio detalles acerca de cómo se distribuirá la celebración. “El 7 de diciembre va a hacer un té inglés, el 8 la fiesta que va de tarde/noche, y el 9 un almuerzo”, informó.



En ese contexto, se hizo público el monto que la modelo y el piloto de TC deberían pagar por cada cubierto para sus más de 200 invitados. La periodista Laura Ubfal reveló en el programa conducido por Flor de la V la cifra correspondiente: “Según me informaron, serían 150 dólares por cubierto, lo cual me parecía la cantidad mínima”.



Fue Guido Záffora quien rápidamente multiplicó el precio del cubierto por cada invitado y le dio un total de 60.000 dólares sólo de servicio de catering. Entre risas, la conductora preguntó: “¿Se puede llevar un tuppercito?”.



“¿Será asado como se estila muchas veces?”, preguntó Ubfal. “Es vegana ella”, le respondió de la V. Por su parte, “Pampito” Perello opinó: “Hay un montón de platos gourmet que son veganos o vegetarianos y te hacen una combinación de sabores que parece que estás comiendo carne y no es carne”. “¿Soja texturizada decís que van a dar en vez de cordero?”, le preguntó de la V. El panelista cerró: “Viste que hacen platos con hongos y qué se yo que quedan ricos”.



Los vestidos de las damas de honor

Otro de los temas en torno al vestuario de la boda son los vestidos de las damas de honor que acompañarán a la conductora. “Las damas de honor van a tener vestido color aqua, como un verde Tiffany”, fue otro de los detalles que aportó la panelista.



Si bien sus protagonistas quieren que la boda sea lo más privada posible y no admitirán prensa, cada vez salen a la luz más detalles de lo que sin dudas será una de las fiestas más grandes del año.

Fuente: Tn Show