Famoso mantiene una relación con Viviana Canosa: “Ya nos dimos”, dijo ella

Viviana Canosa, fue foco de atención mediática luego de que se descubriera su relación amorosa con un reconocidísimo actor de nacional. La periodista, quien en un momento prefería mantener su romance en secreto, fue mandada al frente por un periodista de farándula.La confesión de Viviana Canosa se dio en su programa de radio, donde admitió estar en una relación con un hombre de perfil alto. “Es muy conocido, pero no es poderoso. Sería una tapa tremenda pero no la van a tener porque yo soy muy escondedora”, aseguró la Canosa sobre la identidad de su novio.A pesar de sus intentos por mantener en secreto la identidad del galán, Ángel de Brito, conductor de LAM , decidió develar el misterio en su programa. La periodista se había mostrado reacia a compartir detalles sobre su relación, argumentando que “acepté una cita, tuvimos un verano espectacular, ya nos dimos”.Los detalles de la identidad del actor fueron revelados por Yanina Latorre, quien dio detalles sobre la vida amorosa de la periodista. “Ella es muy sexual. Ella contó que está sin sexo desde hace mucho, y que ahora tiene una cita la semana que viene. Va a ir a cenar con un señor que ya estuvo dándole en enero y febrero, porque se alquiló una quinta, hace todo a escondidas. El señor es famoso y fue de invitado a su programa en A24 el año pasado, más de una vez. A mí me da la sensación de que es actor”, explicó Latorre.De Brito no tardó en confirmar las sospechas de su compañera y aseguró que el actor en cuestión era “muy conocido y super talentoso”. Según los datos brindados por los conductores, el hombre en cuestión tendría 58 años y se trataría del actor Marcelo Mazzarello. (La100)