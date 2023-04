Desde Brasil, Ximena Capristo se mostró radiante a los 45 años

Fanática del deporte y la vida fitness, Ximena Capristo, luce radiante a los 45 años. Actualmente está pasando unos días de vacaciones en familia y el destino no fue otro que las playas de Buzios, en Brasil.La morocha está en los medios desde 2001, tras haber participado de la primera edición de Gran Hermano. Luego de su paso por la casa, es de las pocas que supo mantenerse vigente en el tiempo.Gran Hermano no es solo una de sus fuentes de dinero, ya que Capristo forma parte del equipo de panelistas de los debates y programas especiales que organiza la producción, si no que fue donde conoció a su esposo.Tal como suele ocurrir, Gran Hermano la unió con el padre de su hijo, Gustavo Conti. Pocos apostaron a esta pareja que, con sus idas y vueltas, llevan más de 20 años juntos y formaron una de las más consolidadas.Al finalizar la última edición de Gran Hermano, hace algunas semanas, de la que Ximena y Gustavo Conti fueron parte en “La noche de los ex”, que salía al aire los viernes, decidieron hacer las valijas.Además de descansar de sus asuntos laborales, el matrimonio ex GH, priorizó darle también más tiempo a Felix, como se llama su hijo.Hace poco subió fotos en las que se la ve saliendo del mar, súper divertida y al natural con un bikini estampada en la que predomina el color fucsia.