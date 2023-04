Piqué lanzó un dardo a Shakira por ser latinoamericana" y ella le respondió

La novela protagonizada por Shakira y Gerard Piqué sigue dando que hablar en los medios y en las redes sociales. En este caso, por una cuestión bastante delicada.Luego de su partida de Barcelona, Piqué lanzó un filoso dardo a la cantante colombiana en un programa de streaming, en el que comentó con liviandad: "Mi expareja es latinoamericana. No sabes lo que he recibido por redes sociales. Barbaridades".Al poco tiempo, luego de ver lo que decía su ex sobre sus orígenes en vivo, Shakira publicó en su cuenta de Twitter lo que podría traducirse como un acto de defensa:"Orgullosa de ser latinoamericana", una contundente afirmación a la que le añadió los emojis de todas las banderas de la región.