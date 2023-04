“Libre y feliz siempre”, deslumbró con fotos desde diversos ángulos

Espectáculos Posó en la playa y sus exuberantes curvas captaron toda la atención

Belén está de vacaciones en Brasil junto a su familia y desde publicó sugestivas fotos. La artista disfruta de unos días en Río de Janeiro y a sus redes subió algunas postales donde se la ve relajada, pero también muy sensual.Y en otro posteo desde la playa, también dejó una reflexión: “Mi ser y mi alma entera. Libre y feliz siempre. No soy esclava de opiniones ajenas. Consumo tan solo lo que me hace bien. No soy esclava de un medio consumista y superficial”, escribió.Y continuó: “No soy esclava de estereotipos ni de modas en masa, siempre me parecieron absurdas y que carecen de personalidad. Hace tiempo me funciona ser YO. Elijo y trasciendo; me renuevo y me fortalezco. Avanzó, siempre avanzo para ADELANTE. Apostá a VOS. No te vas arrepentir jamás”, aconsejó a sus seguidores.