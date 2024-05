Enfrentamiento y feroz balacera en Paraná: hay personas heridas y detenidos

Una feroz balacera se produjo esta tarde en calle República de Siria de Paraná, entre calle Basualdo y República de Palestina. Producto del tiroteo,. Como consecuencia del tiroteo, al menos una persona, resultó herida de arma de fuego, producto de recibir un impacto de bala cuando pasaba por el lugar.Según pudo conocerque mantienen un crudo enfrentamiento. Esta tarde, ambas bandas cruzaron disparos luego de la llegada de dos sujetos en moto al lugar, y la balacera tuvo en vilo a los vecinos durante varios minutos.Un vecino que dialogó con Elonce, relató que “uno de los policías me contó que uno de los disparos dio en el frente de mi casa y yo no me había dado cuenta”, dijo y agregó que “escuché como 30 tiros, más o menos, pero lo que menos voy a hacer es salir en ese momento”, señaló.El jefe de Operaciones de la Departamental Paraná, comisario Walter Giordano comentó que “hay diferencias entre familias de esa zona. Se produjo una balacera en el lugar y se encontraron vainas servidas en el lugar”, explicó el funcionario policial en declaraciones radiales.“Hay tres personas demoradas y está trabajando la División Criminalística”, dijo a Radio La Voz y afirmó que “se trabajan en otras diligencias emanadas por la Fiscalía”, remarcó.AMPLIAREMOS