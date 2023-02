A días de ser mamá, Calu Rivero compartió fotos junto a Aito de la Rúa

La actriz Calu Rivero se encuentra transitando su último mes de embarazo del hijo que espera junto a Aito de la Rúa. Y publicó en sus redes sociales unas divertidas fotos junto a su pareja mostrando su gran panza.Junto a ellas escribió: "In the flow of nature", que significa "en el flujo de la naturaleza".Dignity es conocida por ser aficionada a la vida saludable, la meditación y el yoga. Es por eso que también decidió tener un parto respetado, en su casa y con la menor intervención posible de obstetras y parteras.En cuanto al cuarto del bebé, la actriz decidió pintarlo con un color turquesa, que simula el cielo, junto con nubes y pájaros. En una de las paredes además se sumó un dibujo en blanco y negro de una niña subida a un pez.Un detalle particular de la habitación para el nuevo integrante de la familia es que Calu y Rivero decidieron no poner una cuna sino simplemente un sillón donde estar los tres juntos, hasta que el niño, que se llamará Tao, pueda dormir solito.