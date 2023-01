Luego de confirmar su soltería, Morena Rial pidió que le den “amor”

Luego de ser fulminada por sus fanáticos por pedirles dinero, More Rial volvió a manifestar una necesidad en sus redes sociales. Tras varias indirectas para su ex pareja en las redes sociales, la hija de Jorge Rial confirmó su soltería y le solicitó a sus seguidores de Instagram que le brinden afecto.Además de utilizar los distintos espacios web para compartir momentos familiares, More suele encender las redes con imágenes “hot”, que muchas veces están al borde de la censura.Sin embargo, desde que Rial se separó de “El Maxi”, quien ya tiene nueva novia, la mamá de Francesco muestra cómo transita su soltería con sensuales postales. En este sentido, en las últimas horas, la hija del periodista publicó una fotografía con un look canchero frente al espejo.“Ella es como la luna solamente sale de noche”, es la frase que acompaña la foto de More en su Instagram. Sin embargo, la joven compartió su posteo en historias y agregó: “Holi, ¿me dan amor?”. Pese a que la frase busca que los seguidores de la creadora de contenido dejen su “like” en la imagen, el comentario fue rápidamente relacionado a su estado sentimental.Y es que en la siguiente historia, y a partir de la pregunta de un fanático, la mamá de Francesco aseguró que se encuentra “soltera”.