Graciela Alfano, operada por un cáncer: “Perdí el miedo a morirme”

Graciela Alfano reveló que debieron extirparle un riñón tras encontrarle tumores

Graciela Alfano habló por primera vez de su estado de salud. Tras estar varios meses alejada de los medios, la vedette brindó una entrevista telefónica a LAM, el ciclo de Ángel de Brito, en medio de su recuperación donde contó que tuvo que ser operada de dos tumores y perdió uno de sus riñones.“Esto te mueve toda la estantería, pero al mismo tiempo le perdés el miedo a morir, sabés que te va a pasar, tu cuerpo sintió que esto en algún momento va a pasar”, expresó Graciela.“Fueron dos operaciones programadas, mucha anestesia en poco tiempo. Pero todo se resolvió con gran éxito. Hablé mucho con mis hijos porque había decisiones que tomar: no sobre cómo ellos iban a apoyarme a mí sino yo a ellos. Porque nunca puedo dejar de ser madre”, declaró.“Pasé momentos gravísimos. Estuve remando como una bestia. No podía hablar con nadie”, se sinceró Graciela. “Cuando me lo dijeron fue una bomba en la cabeza, un martillazo. Es una de esas cosas que uno piensa que les pasan a otros. ‘¿Estará bien este estudio?’, me preguntaba”, reveló.Por su parte, también señaló que este duro momento le hizo perder el miedo a la muerte. “Cuando uno le pierde el miedo a morirse, porque lo naturalizas que va a pasar, yo salí en un estado de equilibrio, de un estado de alegría, de estar contenta con la vida con lo que me toque sé que voy a estar bien siempre”, aseguró.También, contó cómo lleva a cabo la recuperación: "Me puse alarmas para los controles que tengo que hacer. Pero me levanto a la mañana con toda la onda. No me permito caerme. Y ese es mi mensaje para quienes puedan estar atravesando lo mismo que yo: no se victimicen. La vida es de los que salen adelante. Si hay una enfermedad, hay que atravesarla, hay que superarla".La vedette explicó que “en una semana lo detectaron y me operaron”. Además habló sobre la importancia de realizarse estudios para prevenir. “La medicina preventiva es importante y es importante que pueda estar al alcance de todo el mundo”, sostuvo.Ángel de Brito contó cómo se enteró de la enfermedad de Graciela hace unos meses y aseguró que decidió callarlo. “Me lo contó una persona que estaba internada en el mismo lugar que vos y con una situación similar. A esa persona le sorprendió que te ponías a hablar con todo el mundo como una más; eso me dijo”, explicó Ángel a Graciela.