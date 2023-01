Ratoneó a sus fans con fotos desde la pileta: “La vida tiene su propio plan”

Tras haber recibido críticas por su cola operada y de haber replicado las mismas, Virginia Gallardo sigue redoblando la apuesta. En el inicio de 2023 volvió a posar con sus exuberantes curvas al descubierto. Fue así que posó desde distintos ángulos, dentro de una pileta.Anteriormente, había dejado un mensaje: “La vida tiene su propio plan, está claro, que no tenemos control. Eso no quiere decir dejar de planificar o pensar en el futuro. Simplemente nos viene a recordar, la necesidad de apreciar, de vivir el presente, de no dar nada por supuesto. Podemos decir que este año ha sido malo o bueno y las dos cosas son verdad. Donde decidamos pasar más tiempo será lo que configure nuestra experiencia final. Porque el cerebro encuentra lo que busca. Miro al 2022 con ojos amables y mucho agradecimiento también”, aseguró.“Dirijo mi mente hacia pensamientos útiles, que me provocan emociones positivas. Para ello reenfoco, cambio mi perspectiva. Eso SI es lo que está a mi alcance. Este diciembre, como cada año tienes que soñar, ilusionarte con los ustedes les agradezco, por tanto, no saben lo fundamental que han sido para mí, como mi familia y todos los míos, por este 2022 que se va con todo el aprendizaje que me dejo y le doy la bienvenida a un año nuevo que comiensa”.