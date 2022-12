Cambió su look, se calzó una microbikini y deslumbró con su nueva figura

A días de terminar el 2022 Miriam Lanzoni apostó por cambiar su look y empezar el año nuevo con un estilo completamente renovado.Mientras descansa recostada sobre la arena en Brasil, la artista aprovecha para repasar la letra de lo que será su próxima obra: “El Enganche” junto a Arnaldo André y dirección de Osvaldo Laport. Pero sorprendió con su corte de cabello y el jugado color que eligió.En medio de su viaje, Miriam pasó por la peluquería y se animó a un peinado carré color fucsia vibrante que combinó con su microbikini.“¡Al brisho lo pongo sho! Tracy Rio. Quinto día de lluvia”, contó en la descripción de su reciente posteo.Además recibió comentarios de todo tipo como: “¡Nuestra Diosa del mar!”, “Sos muy potra Miriam”, “Tremenda” y “¡¡Te queda hermoso el pelo corto!! Amo”.Para afrontar un nuevo desafío en su carrera, la actriz debió someterse a un cambio en su figura. Lo cierto es que la artista tendrá un papel fundamental en una película sobre la vida de su madre, es por eso que debió recortarse el pelo y subir 9 kilos.“El tema del peso fue una propuesta de lo que necesitaba el personaje, me costó mucho subir, y mi novio quedó shokeado por el pelo. Se shockeó, quedó shockeado, hay un cambio y un trabajo muy profundo, hay una cosa de actitud, él por momentos no lo entiende, él está en otro palo”, reveló en comunicación con Juan Etchegoyen en Mitre Live.El film contará la historia de su mamá, quien sufrió violencia de género. Sin embargo, el personaje de Lanzoni no será el de su madre sino que ocupará otro papel también fundamental.