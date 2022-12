Periodista que cubre el Mundial aceptó sorpresivo regalo de un millonario qatarí

NO ENTIENDO NADA, SOFIA ACABA DE LLEVARSE UN CELULAR SELLADO EN QATAR. ES ASI DE RANDOM?!?!@SofiMMartinez QUIERO EXPLICACIONES pic.twitter.com/MxwLLfWyw0 — Perros de la Calle (@perroscalleok) December 1, 2022

El Mundial de Qatar sigue dejando una infinidad de historias, alrededor de los resultados, pero también del exótico país anfitrión, su cultura y costumbres.Una de las más curiosas anécdotas ocurrió esta semana con la periodista Sofía Martínez, quien viajó para hacer coberturas para la, el ciclo de radio deHarry Salvarrey, conductor del programa mientras Andy Kusnetzoff está en Qatar, hizo contacto en vivo con la comunicadora que se encontraba caminando por el centro de Doha. En un momento, se topó con un curioso Lamborghini ploteado con imágenes de las figuras de las diferentes ediciones de la Copa del Mundo.Mientras hacía el móvil, el qatarí dueño del automóvil le abrió las puertas a Sofía Martínez para que entrara. “Se entró a picar la situación”, advirtió la comunicadora y novia de Diego Leuco ante la inesperada gentileza. “¿Esto es para los turistas?”, le consultó y el qatarí manifestó que sí.Sofía Martínez ingresó al vehículo de alta gama y mostró su volante y tablero. El qatarí le sonrió, lo encendió con un botón y ella pudo escuchar el sonido del motor cuando aceleraba. Luego se puso a revisar la guantera y algunas bolsas que había debajo del asiento del acompañante.Primero se encontró con la caja de un reloj sin abrir y luego una caja con un moño blanco y una mini figura de la Copa del Mundo. “¿Es para mí?”, le preguntó al qatarí, quien enseguida contestó: “Es para vos”, sorprendiendo a todos en la transmisión.“Es un levante eso”, señaló Evelyn Botto y luego no podía creer la situación: “¿De verdad? Preguntale si es de verdad”. “Capaz te estás casando con el chabón y te tenés que quedar ahí, cuidado. No sé cómo funciona la ley qatarí”, agregó Harry en tono irónico.Sofía Martínez salió del auto, le agradeció al qatarí y por la forma de la caja arriesgó qué podría ser: “Siento que puede ser un collar de perlas”. Sin embargo, cuando sacó el envoltorio expresó: “No lo puedo creer, no lo puedo creer. Esto no puede estar pasando”.“No sé qué es”, indicó, ante una sofisticada caja negra y cuando logró abrirlo mostró un celular de alta gama. “Esto debe tener un chip que te investiga todo, ¿no?”.El insólito momento se vivió con muchas risas en el programa de radio, aunque nadie podía creer lo que estaba sucediendo. El conductor sugirió: “Si están escuchando esto desde Qatar: si ven un auto caro súbanse y revisen la guantera” y la periodista contestó: “Me voy a subir a todos”.“Vámonos de acá”, dijo Sofía Martínez y continuó con su móvil en vivo desde Doha. Pero a los pocos segundos advirtió que uno de los productores se acercó al qatarí con intenciones de recibir otro obsequio y le regalaron el primer reloj que había mostrado la periodista.“Dame un teléfono a mí también”, le dijo el productor y el qatarí le respondió: “No, para vos tengo un reloj”. El hombre que estaba muy nervioso abrió el paquete y mostró que efectivamente era un artículo nuevo, pero todos encontinuaban sin entender bien qué estaba pasando.