Barbie Vélez mostró su pancita de “28 semanas”

A mediados de agosto de 2022 Barbie Vélez anunció que estaba en la dulce espera junto a Lucas Rodríguez. La pareja se conoció ya que Lucas es el hijo de Fabián Rodríguez, quien fue pareja de Nazarena Vélez. Barbie no frecuentaba a su actual marido hasta que conoció a Camila, hermana de Lucas y de quien es muy amiga, y desde ahí que comenzó a surgir el amor.“Nosotros podíamos estar juntos porque no se comparte la sangre. A mí me parece más fuerte el hecho de la convivencia y la relación que tenés. Nuestra convivencia fue nula, por eso se pudo dar esto que pasó”, contó Barbie en su momento cuando la invitaron a PH Podemos Hablar y pudo aclarar los puntos por los que todos cuestionaban su relación.En esta ocasión, posó frente al espejo con una microbikini amarilla con estampas para combatir el calor. La famosa se fotografió con su pancita de embarazada y enterneció a sus seguidores. “28w y muuuuucho calor”, escribió Vélez.