Shakira busca niñera: los requisitos y el sueldo que ofrece

Shakira consiguió la autorización para mudarse a Miami, Florida junto a sus hijos, Milán y Sasha. Tras largos meses de debate con su ex pareja Gerard Piqué, la cantante colombiana rehará su vida en su mansión en los Estados Unidos.



Al obtener la custodia de sus dos hijos, Shakira se encuentra en la búsqueda de una niñera de confianza para que cuide a los dos niños de 9 y 7 años, mientras la cantante esté ocupada con sus compromisos laborales en el mundo de la música.



Los requisitos que designó la intérprete de “Te Felicito” para quien se encargue de cuidar a sus hijos no son muy estrictos. Algunas celebridades suelen poner muchas condiciones para las niñeras de sus hijos, sin embargo, el pedido de Shakira es que la mujer que cuide a sus hijos no tenga ningún tipo de relación con la prensa.



La niñera escogida por Shakira podrá ser de cualquier parte del mundo solo si firma un acuerdo de confidencialidad. En el documento quedará establecido que la persona no podrá revelar a los medios ningún detalle de la vida privada de la cantante, ni de su grupo familiar.



La niñera que cuidará a Milán y Sasha en la lujosa casa ubicada en el barrio de North Bay Road Drive, en Miami Beach, recibirá un sueldo de 2.400 dólares, incluyendo viáticos por si debe realizar algún viaje. Algunos medios de Miami aseguraron que es un salario bajo para una empleada que deberá vivir las 24 hs con los niños.



Hasta el momento no se sabe cuándo Shakira partirá de Barcelona hacia Miami. Se cree que la cantante colombiana se mudaría durante los últimos días del 2022, o bien, a principios del próximo año.

