Con casi 50 años, periodista mostró su infernal lomazo en microbikinis

Nancy Duré no deja de dar sorpresas con su cuerpo a los casi 50 años. La periodista mostró varias de las fotos que se tomó en la playa durante sus vacaciones en Punta Cana e hizo furor en las redes sociales. Los comentarios de halagos y los emojis subidos de tono le llovieron en la publicación.Nancy, dedicada al periodismo gráfico, radial y televisivo desde 1998 y con experiencia en Diario Crónica, Revista Pronto, Radio Belgrano, TV Pública, América TV y ElTrece, entre otros, actualmente es parte de Intrusos, desde donde analiza la realidad de la farándula argentina.La panelista hizo sesiones de fotos de lo más sexy mientras disfrutaba de las playas paradisíacas de República Dominicana.Lució radiante y confirmó que los años no son impedimento para lucir bella en un traje de baño.Ella decidió volver a disfrutar de su soltería después de uno meses de relación con el ex director técnico Omar Labruna.Y ahora, más libre que nunca y feliz con la vida que lleva, la mujer de las noticias y los chimentos comparte con sus casi 90 mil fanáticos su viaje soñado.