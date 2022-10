“Todo listo”: El video súper hot de Virginia Gallardo

Hace algunos días, la tranquilidad en la vida de Virginia Gallardo se vio opacada por el accidente automovilístico de su marido Martín Rojas, cuando viajaba hacia Córdoba.Más tranquila y relajada, luego del mal momento, la panelista de "Intrusos" (América) sigue activa en sus redes sociales y en la obra de José María Muscari "Sex" en donde.En las últimas horas, la rubia no dudó en posar frente a la cámara y mostrar su look antes de entrar a escena. Casi desnuda y apenas cubierta con un arnés de cuero negro y ropa interior de lycra, Virginia se mostró bella y atrevida.La también bailarina sigue creciendo profesionalmente en su carrera que comenzó en "Show Match" y cuando fue novia del fallecido Ricardo Fort, reseña C 13 de San Juan.