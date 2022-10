Julieta Prandi: “Me fui amenazada de muerte de mi casa”

? El descargo de Julieta Prandi sobre la causa judicial contra su ex marido: "Me fui amenazada de muerte de mi casa"



Luego de que salieran a la luz las pericias que sostienen que Julieta Prandi fue víctima de violencia sexual y familiar durante su relación con el empresario Claudio Contardi, el padre de sus hijos Mateo y Rocco, la modelo hizo un fuerte descargo. "Vengo exigiendo justicia hace mucho tiempo, desde que me fui de mi casa", señaló en Es por ahí, el ciclo que conduce con el Tucu López en América TV, y señaló que hubo avances en la causa desde que comenzó a representarla Fernando Burlando."Después de haber visto la causa y las pericias, contardi va a tener que responder por delitos que lo van a llevar a mucho más tiempo que 15 años de prisión", sostuvo el periodista Gustavo Grabia y también hizo hincapié en que los hijos de la modelo fueron testigos del "infierno" que vivió. En tanto, Burlando explicó qué rumbo puede tomar la causa luego de la citación a indagatoria de Contardi para el lunes 17 de octubre."La situación es extremadamente comprometida para Contardi, desde mi punto de vista. La calificación de estos hechos tienen que ver con un abuso sexual con acceso carnal de manera reiterada. No es un solo hecho", marcó el letrado y aseguró que la pena podría alcanzar los 50 años. "Lo que padeció Julieta fue un calvario, un infierno. Fue una situación totalmente injusta, desde todo punto de vista", agregó.Para el abogado, cuentan con pruebas y la cantidad de testigos suficientes como para comprometer al empresario. "Buscamos la verdad, no buscamos otra cosa. Es nuestra misión y lo que nos transmitió Julieta desde el primer día. Eso podría ser una forma, en pequeña medida, de calmar el interior de Julieta Prandi", expresó. Y confirmó que van a pedir la detención de Contardi.